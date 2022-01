Die Mitarbeitenden der Stadtwerke Speyer (SWS) sammeln ab Montag, 10. Januar, im Speyerer Stadtgebiet die Christbäume ein. Los geht es laut einer Mitteilung der SWS am 10. Januar in Speyer-Nord im Gebiet südlich der A61 und nördlich des Abfallwirtschaftshofs sowie nördlich des Woogbachs in Speyer-West. Am Dienstag, 11. Januar, werden dann die Christbäume rund um die Auestraße, Wormser Landstraße, Siemensstraße sowie im Bereich zwischen Theodor-Heuss-Straße, Kurt-Schumacher-Straße und dem Bahnabschnitt zwischen den Haltestellen Nord-West und Hauptbahnhof abgeholt. Am Mittwoch, 12. Januar, sind die SWS-Mitarbeitenden im Bereich südlich des Woogbachs und nördlich der B39 unterwegs und sammeln auch die Christbäume in der Innenstadt ein. Am Donnerstag, 13. Januar, folgt dann noch Speyer-Süd mit dem Bereich zwischen Maximilianstraße, Bahngleisen und südlich der B39.

Gesammelt wird damit immer am regulären Abholtag. Der Baum muss laut Mitteilung der SWS zum Termin um 6 Uhr morgens frei von Weihnachtsbaumschmuck am Straßenrand liegen. Bäume, deren Stämme dicker als zehn Zentimeter und die größer als 2,30 Meter sind, müssen geteilt werden. Sie werden später zu Holzhackschnitzeln verarbeitet und kommen laut SWS als Energielieferant für Biomasse-Heizanlagen zum Einsatz.