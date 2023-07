Der Chorverband der Pfalz veranstaltet am Samstag, 22. Juli, um 19 Uhr ein Picknick-Chorkonzert im Domgarten in Speyer. Die ursprüngliche Idee des Chorverbandsz hinter dem Konzert war eigentlich, im Zuge des Neuanfangs nach Corona in jedem seiner sechs KreisChorVerbände ein solches Konzert zu veranstalten. Der KCV Südliche RheinPfalz macht den Anfang mit dem Picknick-Konzert im Domgarten. Es singen die Chöre „Deutsch-Rockchor“ Dudenhofen, „Happy Voices“ Zeiskam, „aCHORat“ Harthausen und der „Männerchor“ Wörth. Es gibt ein rund zweieinhalbstündiges Programm. Der Eintritt ist frei.