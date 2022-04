Der Speyerer Weltladen hat 2019 das Chorprojekt „FairtOnt“ auf den Weg gebracht. Singen und Proben für ein Konzert zum 35-jährigen Geburtstag des Weltladens wurde mit Pandemieausbruch indes unmöglich. Jetzt startet der Chor erneut.

Der erste Auftritt ist für 10. Dezember, dem internationalen Tag der Menschenrechte geplant. Mitsänger sind willkommen.„Nach drei Proben mussten wir schon wieder aufhören“, schildert Organisatorin Marie-Luise Thomas die Enttäuschung der rund 50 Chormitglieder im Frühjahr 2020 von der Zwangspause. Sie hätten sich dem Projekt nach ersten Aufrufen zum Mitsingen dem Projekt schnell angeschlossen und seien nach wie vor sehr an einem Neustart interessiert, betont Thomas.Lieder aus aller für eine Welt mit Bezug zu Menschenrechten, Nachhaltigkeit, Klimaschutz, Landbesitz, fairem Handel und sozialen Bewegungen unterschiedlicher Zeiträume sollten präsentiert werden, sagt Thomas. Musik zu Themen, die für Weltladen und Trägerverein „Initiative Eine Welt“ seit 36 Jahren ganzjährig im Mittelpunkt der Arbeit stehen, betont sie das geplante Zusammenspiel von Kultur mit selbstlosem Engagement für eine bessere Welt.

Lieder für den Frieden

Angesichts des Angriffs Russlands auf die Ukraine habe „FairtOnt“ Friedens- und Antikriegslieder ins Programm aufgenommen, so Thomas zu der spontan eingebauten musikalischen Reaktion auf den Krieg. Um den Stimmen für Frieden, Freiheit, Gerechtigkeit und eine Zukunft des Planeten beim Konzert am 10. Dezember mehr Gewicht zu geben, sucht „FairtOnt“ weitere Mitsänger. „Ganz besonders gefragt sind Männerstimmen“, hofft Thomas auf zahlreiche Mitstreiter in allen Stimmlagen. Voraussetzung für die Teilnahme am Chorprojekt ist demnach Freude am gemeinsamen Singen und ein vollständiger Impfnachweis.

Am Samstag, 9. April wird nach Angaben der Organisatorin von 14 bis 17 Uhr im Gemeindezentrum der Speyerer Auferstehungskirche, Am Renngraben, zum ersten Mal geprobt.

Info

Interessierte können sich im Weltladen Speyer, Korngasse 31, Telefon 06232782285, E-Mail: info@weltladen-speyer.de anmelden.