Das katholische Hochfest Allerheiligen am 1. November sorgt für spezielle Gottesdienste im Speyerer Dom.

Weihbischof Otto Georgens hält laut Ankündigung des Bistums am Freitag, 1. November, um 10 Uhr, ein Pontifikalamt in der Kathedrale. Musikalisch gestaltet wird der Gottesdienst vom Domchor und den Dombläsern mit der Missa „Te deum laudamus“ von Wolfram Menschick und Musik von Luis de Victoria und Gregorianik. Die Orgel spielt an diesem Tag Domorganist Markus Eichenlaub.

Am Fest Allerseelen am Samstag, 2. November, findet um 7.30 Uhr ein Requiem mit Laudes im Speyerer Dom statt. Zelebrant ist Dompfarrer Matthias Bender. Die Kirchenfeste Allerheiligen und Allerseelen dienen der Erinnerung an Verstorbene. Sie gründen nach Information des Bistums in der christlichen Hoffnung, dass der Tod nicht das Ende des menschlichen Daseins ist. Da der Allerheiligentag in einigen Bundesländern ein gesetzlicher Feiertag ist, nutzen viele Menschen den Tag, um die Gräber von Verwandten und Freunden zu besuchen. Oft wird aus diesem Anlass der Grabschmuck erneuert und ein Grablicht aufgestellt.