Happy birthday, Amadeus! Nach zwei Jahren erzwungener coronabedingter Pause nimmt der Mozartchor Speyer eine liebgewordene Tradition wieder auf. Mit einer kurzweiligen musikalischen Feierstunde erinnert er am Freitag, 27. Januar, 19 Uhr, in Speyer im Historischen Ratssaal an den Geburtstag seines Namensgebers. Zu hören sein wird ein „Best of“ aus den Beiträgen der vergangenen zwölf Jahre. Dazu gehören natürlich Werke von Mozart sowie solche von Haydn und Beethoven. Dazu kommen Perlen aus der Romantik, so das „Morgengebet“ von Mendelssohn Bartholdy, „In der Ferne“ von Friedrich Silcher oder das bittersüße „Rosmarin“ von Brahms. Und es sind auch Chorsätze aus dem Programm „Schwedischer Sommer“ von 2013 zu hören. Wie immer gibt es am Ende für alle Anwesenden ein Glas Sekt, um auf das Geburtstagskind Mozart anzustoßen. Der Eintritt ist frei. Um eine Spende am Ausgang wird gebeten. Ab dem 1. Februar bereitet der Mozartchor sein neues Programm vor: Haydns Oratorium „Die Jahreszeiten“. Geprobt wird immer mittwochs um 19.30 Uhr im Gemeindesaal der Evangelischen Stadtmission Speyer, Im Neudeck 20. Neue Sängerinnen und Sänger sind herzlich willkommen. Infos: www.mozartchor-speyer.de.