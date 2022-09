Der Chor der Westminster Cathedral begeisterte unter Simon Johnson bei seinem Konzert in Speyer. Zu erleben war Musik von der Zeit um 1600 bis zur Gegenwart.

Der englische Komponist Gustav Holst ist vor allem durch ein Werk bekannt geworden, das gerne und oft in gespielt wird: die Orchestersuite „Die Planeten“. Das Werk endet ätherisch und sinnbildlich in den Weiten des Alls mit einem textlosen Frauenchor.

Nun hat Holst auch ganz viele andere Musik geschrieben, unter anderem auch geistliche Chorstücke. Eines davon, ein Nunc dimittis, sang der Chor der katholischen Londoner Westminster Cathedral bei seinem Konzert im ausverkauften Speyerer Dom.

Nicht nur dieses Stück nach dem Text zu Mariä Lichtmess – der greise Simeon hat im Kind den Heiland und damit das Licht der Welt gesehen –, aber eben gerade auch dieses sang der 27-köpfige Chor von ganz jungen bis reifen Sängern mit einer phänomenalen Weite des Klangraums in alle Richtungen und einer hell glänzenden Leuchtkraft des überhaupt ungemein facettenreichen Klangs. Hier war in der Tat der musikalische Widerschein eines Lichtes jenseits aller Planeten und anderer Himmelskörper zu erahnen.

Einzigartige chorische Gesangskunst

Kurz gesagt: Der Auftritt des englischen Chores unter seinem neuen Musikdirektor Simon Johnson war in der Tat eine Sensation und Ausdruck einer einzigartigen chorischen Gesangskunst. Nicht umsonst setzt die britische Insel in Sachen Chorgesang schon seit langem Maßstäbe – und der Westminster Cathedral Choir gibt dem durch seine Bindung an ein katholisches Repertoire noch eine ganz eigene Farbe.

Diese war bei dem Konzert in Speyer allein daran zu erkennen, dass alle Werke geistlichen Inhalts waren und Texte in lateinischer Sprache hatten.

Das Programm war sehr sinnfällig konzipiert. Es begann modern und doch historisch mit einem Kyrie after Byrd der Komponistin Roxanna Panufnik, die für den Chor auch eine Westminster Mass komponiert hat. Übrigens: Bei deren Uraufführung war noch James O’Donnell der Musikdirektor der Westminster Cathedral. Das ist er jetzt an Westminster Abbey ein paar Straßen weiter. Er stand denn auch am Pult beim dortigen Chor bei der Trauerfeier für die Queen.

Von 1600 bis heute

Zurück zum Konzert in Speyer, das mit Musik begann, die den alten Stil mit modernen Klängen mischt. Die ab dem Gloria folgenden Messteile waren dann aber originaler William Byrd mit dessen fünfstimmiger Messe.

Byrd, der auch für Gustav Holst der wichtigste „Lehrer“ im Kontrapunkt war, ist der bedeutendste englische Komponist der elisabethanischen Zeit um 1600. Er schrieb viel für die damals neue anglikanische Kirche, blieb aber selbst dem katholischen Glauben verbunden.

In dem wunderbar schwebenden, in weiten Linien sich entfaltenden, aber immer sehr durchsichtigen und textgetreuen Vortrag des Westminster Cathedral Choir wurde die lautere Schönheit dieser Musik auf idealtypische Weise spürbar. Durch den Wechsel von Tutti- und Solopartien lockerte Dirigent Simon Johnson das Werk klanglich immer wieder auf. Johnson, der als Organist von St. Paul’s 2018 schon einmal im Dom war, hatte den Chor sehr genau einstudiert und leitete ihn mit bestechender Klarheit.

Singen a capella

Am Ende des Konzerts stand mit „Tribue Domine“ ein weiteres Chorwerk von William Byrd, bei dem der Chor erneut seine erlesene Tongebung, seine Klarheit, Reinheit und Klangschönheit sowie seinem Sinn für genaue Durchdringung der kunstvollen Mehrstimmigkeit belegte.

Dazwischen erklangen hochanspruchsvolle moderne Sätze von Roderick Williams und Herbert Howells sowie drei lateinische Motetten von Charles Villiers Stanford im spätromantischen Stil. Es war sagenhaft, welche Raumklangwirkungen und Echo-Effekte der Chor dabei hervorrief, obwohl er immer nur ganz vorne auf den ersten Stufen vor dem Volksaltar stand. Zwei berühmte Texte war so zu hören. Das Ave verum war von dem auch als Sänger bekannten Roderick Williams, der nicht zuletzt heute einer der eindrucksvollsten Interpreten der Bass-Partien in Bachs und Händels Oratorien ist. Von Herbert Howells gab es ein Salve Regina, das natürlich in kaum eine Kirche besser passt als in den Speyerer Dom.

Als instrumentales Zwischenspiel erklang auch William Byrd: „A Fancie“, ein lebhaftes und virtuoses Stück, das Peter Stevens an der Chororgel effektvoll musizierte. Sonst gab er übrigens nur die Akkorde vor. Der Chor sang unbegleitet, also a capella.

Termine

Am 27. September um 15 Uhr ist bei den Internationalen Musiktagen im Dom das zweite halbstündige Orgelkonzert mit dem Titel Orgel 3.0 bei freiem Eintritt. Es spielt der Zweite Domorganist Christoph Keggenhoff.

Kein offizieller Teil der Internationalen Musiktage, aber eine passende Ergänzung ist das Musikprogramm in den Gottesdiensten am Sonntag, 2. Oktober, zum 961. Jahrestag der Domweihe. Um 10 Uhr ist Pontifikalamt mit Bischof Karl-Heinz Wiesemann im Dom. Die musikalische Gestaltung übernimmt die Domkantorei Köln mit der Kölner Domkapelle und Solisten unter Leitung von Winfried Krane. Es erklingen die Mariazeller-Messe von Joseph Haydn, Anton Bruckners „Locus iste“ und Felix Mendelssohn Bartholdys „Verleih’ uns Frieden“. Orgel spielt Domorganist Markus Eichenlaub. Die andere, große Mariazeller-Messe erklang 2020 im Schlusskonzert der Musiktage. Im Anschluss an den Gottesdienst ist im Friedrich-Spee-Haus die Verleihung der Pirminiusplakette an 22 verdiente Frauen und Männer aus der Diözese. Um 16.30 Uhr ist Pontifikalvesper mit dem Bischof. Es singt die Schola Cantorum Saliensis, die auch schon am 29. September ein Konzert bei den Musiktagen in der Krypta gibt, unter anderem das gregorianische Terribilis est locus iste.