Das Pralinengeschäft „Chocolat“ in der Speyerer Roßmarktstraße 31 hat am Dienstag für immer seine Türen geschlossen. Wie Inhaberin Margret Doroszewska auf Anfrage mitteilt, sei der zurückgehende Umsatz Grund für die Entscheidung. Laufende Kosten hätten nicht mehr gedeckt werden können. „Wegen Corona kommen die älteren Kunden nicht mehr“, so Doroszewska, der zusammen mit ihrem Mann das gesamte Gebäude gehört. Das Ladenlokal im Erdgeschoss an einen anderen Unternehmer zu vermieten, könne sie sich grundsätzlich vorstellen, sagt Doroszewska, unter der Voraussetzung, dass er oder sie das ganze Haus kaufe. Das „Chocolat“ war 26 Jahre lang in der Roßmarktstraße ansässig. Doroszewska hat dort rund 100 verschiedene Sorten Pralinen verkauft, darunter handgefertigte Schokoladen aus Belgien und von anderen internationalen Herstellern. Zuletzt hatte sie noch für den „RHEINPFALZ-Adventskalender“ eine beliebte Sorte vorgestellt.