Das Chiarina Quartett mit Musikerinnen der Staatsphilharmonie spielt oft in Speyer. Am Sonntag, 27. September, kommt es zu den Musiktagen in die Stadthalle mit einem reinen Beethoven-Programm und wird dabei zum Quintett.

Für große Musik garantieren nicht nur Spitzenstars mit klangvollen Namen. Nicht selten bringen auch Künstler ohne Elitestatus und Starruhm Aufführungen von zwingendem Anspruch hervor. Zu diesen