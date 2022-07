Eine Gewässerverunreinigung im Neuen Hafen Speyer machte am Dienstag ab 15.20 Uhr einen Polizei- und Feuerwehr-Einsatz erforderlich. Laut Wasserschutzpolizei waren zwischen zehn und 15 Liter einer Kohlenwasserstoffverbindung ins Hafenbecken gelangt. „Ein Großteil des ausgetretenen Stoffes konnte aufgefangen werden, eine kleinere Menge verflüchtigte sich“, so der Bericht. Die Feuerwehr habe nach einer Stunde keine Gaskonzentration messen können und den teilweise inklusive Straße abgesperrten Bereich wieder freigegeben. Die Polizei vermutet die Ursache im technischen Defekt an einer Verladestelle. „Eine Gefahr für die Bevölkerung oder Umwelt bestand nicht“, so ihre Einschätzung.