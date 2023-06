Ein Höhepunkt der Feier zum 20-jährigen Bestehen der Energieagentur im Historischen Ratssaal war die Ehrung des renommierten Chemikers Robert Schlögl mit dem „Goldenen Baum“, einem Preis der Agentur. Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD) lobte ihn in der Laudatio für seine Expertise in Sachen Energiewende. Schögl war unter anderem Direktor am Fritz-Haber-Institut der Max-Planck-Gesellschaft in Berlin und am Max-Planck-Institut für Chemische Energiekonversion in Mülheim. Auch die Arbeit der Energieagentur würdigte Seiler: Sie sei ein Vorreiter gewesen, um die Themen Energie und Versorgung ins öffentlichen Bewusstsein zu bringen.

Ein Interview über 20 Jahre Energieagentur mit dem Vorsitzenden Hans-Joachim Ritter lesen Sie hier.