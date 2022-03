Die Thor GmbH, Hersteller von Spezialchemie mit mehr als 600 Mitarbeitern im Industriegebiet Speyer-West, hat die Belieferung des russischen und weißrussischen Marktes eingestellt. Es handele sich um eine Reaktion auf den russischen Einmarsch in der Ukraine, der „fassungslos“ mache, so eine Mitteilung des Unternehmens. Der Verkauf aller Thor-Produkte werde mit sofortiger Wirkung eingestellt. Die Entscheidung gelte für die gesamte Gruppe mit Hauptsitz in England und Werken in mehreren Kontinenten. Der Schritt richte sich nicht gegen Kunden, „sondern gegen ein Regime, das in ein freies und demokratisches Land eingedrungen ist. Diese Handlung hält die Thor Group für völlig inakzeptabel.“ Sie kündigt eine 400.000-Euro-Spende für humanitäre Hilfe in der Ukraine an. Die Bedeutung der beiden Märkte für das Speyerer Werk, in dem unter anderem technische Konservierungsmittel hergestellt werden, hält sich nach RHEINPFALZ-Information in Grenzen. Es ist gut ausgelastet und dürfte dies bleiben.