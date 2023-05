Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Tennisdamen des TC Weiss-Rot 1897 Speyer werden am Sonntag , 10 Uhr, gegen den HTC Bad Neuenahr 2 alles dafür geben, die zwei Siege aus den ersten beiden Verbandsligaspieltagen zu bestätigen, um weiterhin an der Tabellenspitze zu verbleiben. Gegen Bad Neuenahr wird auch Wiebke Asbahr, Neuzugang aus Bad Dürkheim, an Position vier kämpfen, damit die Mannschaft Erfolg hat.

Asbahr ist eine der wenigen Spielerinnen in der Mannschaft, die zum ersten Mal für den TC Weiss-Rot aufschlägt und keine Speyerer Vergangenheit vorweist. Im Kindergartenalter fing sie