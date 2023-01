Die Spitze der CDU-Stadtratsfraktion in Speyer muss erneuert werden: Vorsitzender Axel Wilke und Stellvertreter Hans-Peter Rottmann haben in einer gemeinsamen Mitteilung angekündigt, in diesem Jahr ihre Ratsmandate niederzulegen. Rottmann (68) werde im März nach genau 25 Jahren im Parlament aufhören, Wilke (59), Ratsmitglied seit 29 Jahren und Fraktionsvorsitzender seit Ende 2016, „im Lauf des Sommers“. Im Spätjahr 2022 hatte die Fraktion auch Rosemarie Keller-Mehlem als weitere stellvertretende Fraktionsvorsitzende verloren, die zusammen mit einer weiteren CDU-Ratsfrau eine eigene Fraktion gründete. Die Christdemokraten büßten damit ihren Status als größte Fraktion ein und haben nun noch neun Sitze.

Wilke und Rottmann begründen ihre Schritte damit, dass der richtige Zeitpunkt für einen Generationswechsel gekommen sei. Ihre Enscheidung sei schon vor einem Jahr unabhängig voneinander gefallen. In einem Jahr stehen Kommunalwahlen an. Nachrücker bis dahin werden Karina Kauf und Sylvia Holzhäuser sein. Holzhäuser hat 2022 den Vorsitz des CDU-Kreisverbands übernommen. Die Fraktion werde nach den Wechseln die jüngste im Stadtrat sein, so die Einschätzung der CDU. Zu möglichen Nachfolgern an der Fraktionsspitze gibt es noch keine Angaben. Weitere stellvertretende Fraktionsvorsitzende ist Nadja Hattab.