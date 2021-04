Ein Hauch von Melancholie lag am Sonntagmorgen über der Speyerer Stadthalle. Sängerin Almut Maie Fingerle und Akkordeonist Laurent Leroi standen für das letzte „Frühschoppe-Konzert“ der Kampagne „Speyer.Kultur.Support.“ auf der Bühne. Ihre „Chansons ohne Maske“ haben gut zur Stimmung im Saal gepasst.

Von Ellen Korelus-Brude

Fingerle und Leroi beginnen mit einem Tango. „Eine kleine Sehnsucht“ von Friedrich Hollaender beschreibt liebevoll den Weg zum stets möglichen Glücksmoment, der nicht anhält, aber das Leben so unendlich viel schöner macht. Fingerles Optimismus verbreitet sich in Saal und Netz, in dem zunächst rund 60 Chanson-Liebhaber dem Frühschoppe-Finale zuschauen.

Barfuß singt und spielt das Duo von der Hauptstadt der Liebe, von Freude, Lust und Leid. Fingerle präsentiert „La belle histoire d'amour“, das Lied das Edith Piaf in Erinnerung an ihre 1949 tödlich verunglückte große Liebe geschrieben hat, singt Fingerle Herz zerreißend. Sie fühlt das Glück, den Schmerz, die Verzweiflung. Lerois hölzernes Akkordeon nimmt die Emotionen auf, trägt sie weiter, überlässt sie am Ende der Vergangenheit.

Der Liebe Freud und Leid

Freuden und Leiden liegen im französischen Chanson und auch bei Fingerle und Leroi nahe beieinander. Beider Liebe zur Musik, besonders zu der aus Frankreich, ist greifbar. Sie überträgt sich auf die Zuhörer, die sich in Melodien wiegen, die vom Leben in allen Facetten erzählen. Erinnerungen Fingerles an einen verliebten Sommer in einem kleinen provencialischen Dorf teilt das analoge und virtuelle Publikum auf die eine oder andere Weise. Vor allem Lerois Instrument hat viel dazu zu sagen. Sein Vollholz-Akkordeon lässt verdrängte, manchmal vergessene Gefühle zu.

Aus Georges Gershwins Oper „Porgy and Bess“ präsentiert das Duo „Summertime“ in einer sensationellen zweisprachigen Version, die Fingerles stimmliche Bandbreite und Lerois instrumentale Anpassungsfähigkeit glänzend zum Ausdruck bringt. Der Straßbourger Akkordeonist lebt für Valse, Musette und Chanson, die Sängerin für Gesang und Frankreich. In Speyer leitet sie den „Chor „ChansoNettes“ der Bibliothèque française de Spire und lehrt an der städtischen Musikschule.

Wieder ein Tango. Kurt Weills Habanera-Musikstück „Youkali“, das er 1934 im französischen Exil komponiert hat. Sehnsucht und Offener-Kanal-Ehrenamtliche Ilka Scheidt am Bildschnitt-Tisch schwingen mit.

„Chansons ohne Maske“

Nichts ist sicher. Das gilt auch für Fingerle und Leroi. Weder der Sommer wird bleiben, nicht immer die Liebe, die Kampagne Speyer.Kultur.Support. geht zu Ende.

Was könnte dazu besser passen als „Que Sera, Sera“, unvergleichlich präsentiert im Konzert „Chansons ohne Maske“. Unsicherheit und Angst jedoch sind nicht die Botschaft des Duos. Edith Piafs „La vie en rose“ blickt durch die rosarote Brille auf das Leben. Sidney Bechets „Le Petit Fleur“ singt Fingerle besonders gern. Die Fangemeinde könnte ihrer Geschichte einer niemals endenden Liebe für immer zuhören. Aber - noch ein meisterhaftes Akkordeon-Solo; eine Verbeugung. Das letzte Frühschoppe-Konzert ist verklungen.

Stumm packt Marc Vogt die Kamera ein, die der Ehrenamtliche des Offenen Kanals Speyer durch alle Konzerte ohne Publikum geführt hat. Was wird er am kommenden Sonntag machen? „Zusammen mit Ilka das eine oder andere Konzert anschauen“, überlegt er. „Oder endlich wieder einmal ausschlafen.“ In den vergangenen Monaten hat der Wecker bei Technikern und Kameraleuten Sonntag für Sonntag am frühen Morgen für Aufbau, Sound- und Licht-Check ab 8 Uhr in der Stadthalle geklingelt. Scheidt wünscht sich das Konzert „Gitarre trifft Waldhorn“ für nächsten Sonntag auf Vogts Sofa. „Und dazu endlich auch einmal einen Frühschoppen.“