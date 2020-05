Das im Rahmen der SWR-Initiative #Zusammenhalten für die Kultur von SWR1 präsentierte Event „SWR1 mit Chako Habekost live im Autokino“ im Technik-Museum Speyer am Samstag, 9. Mai, ist stark nachgefragt. SWR1 Rheinland-Pfalz bietet daher am selben Tag eine zweite Vorstellung an. Das erste Mal steht Chako Habekost um 17.30 Uhr auf der Bühne vor der großen Leinwand im Autokino, das zweite Mal um 20.30 Uhr.

Der Pfälzer Mundartkabarettist bringt ein „Chako“-Spezial: „Mit Abstand de Beschde. Die krisengeschüttelte, maßnahmengerüttelte Super-Sonder-Show – und zwar voll uff die Windschutzscheib!“ Das Publikum sitzt ja ansteckungssicher hinter verschlossen Autofenstern. Beifall hört der Comedian nicht. Aber er kann ihn sehen, denn die Besucher applaudieren per Lichthupe, Blinker oder Handylampe.

Tickets sowie Infos zu den Verhaltensregeln gibt es ausschließlich online unter www.autokino-speyer.de.