Mit der traditionsreichen „Kirchenmusikalischen Feier“ in der Gedächtniskirche Speyer enden die Kirchenmusik Festtage Pfalz 2022. Dabei wird auch die neue Klais-Chororgel mit ihren bezaubernden und machtvollen Klängen ertönen.

Die „Kirchenmusikalische Feier“ ist am Sonntag, 10. Juli, um 15 Uhr. Sieben unterschiedliche Chorsätze werden von den 21 teilnehmenden Chören gemeinsam gesungen, sechs ausgewählte Ensembles werden als Favoritchöre mitwirken.

Das Bläserensemble der Pfälzischen Posaunenarbeit unter Leitung des neuen Landesposaunenwarts Matthias Fitting wird festliche Klänge beisteuern. Die große Orgel spielt Bezirkskantorin Anna Linß (Landau). Für die beste C-Prüfung in Chorleitung und in Orgel werden zwei Absolventen der kirchenmusikalischen Seminare mit dem Förderpreis Kirchenmusik des Landesverbands und des Amtes für Kirchenmusik ausgezeichnet werden. Im Teilbereich Chorleitung geht der Preis an Maximilian Wittmer (Kirchenmusikalisches Seminar Speyer), im Teilbereich Orgel an David Werle (Seminar Pirmasens).

500 Sänger und Instrumentalisten

Gewürdigt werden zudem mehrere Kirchenbezirks-Obleute des Landesverbands für Kirchenmusik, die nach langjähriger Tätigkeit aus dem Amt ausgeschieden sind: Michael Comtesse, Ute Fischer, Albert Pflüger, Martin Reitzig, Christiane Schmidt, Helge Schulz, Hildegard Stichler, Wolfgang Werner. Die Ansprache hält Oberkirchenrat Manfred Sutter, die Liturgie verantwortet Pfarrerin Heike Messerschmitt. Die musikalische Gesamtleitung hat Landeskirchenmusikdirektor Jochen Steuerwald.

Insgesamt werden um die 500 Sänger und Instrumentalisten erwartet. Die teilnehmenden Chöre sind der Kirchenchor Steinweiler-Rohrbach, der Kirchenchor der Zwölf-Apostel-Kirche Speyer, der Evangelische Kirchenchor Rülzheim, der Protestantische Kirchchor Annweiler, die Landauer Seniorenkantorei, der Kirchenchor Edigheim, der kleine Chor der Stiftskirche Neustadt, der Protestantische Kirchenchor Haardt, der Evangelische Kirchengesangsverein Ernstweiler/Bubenhausen, der Protestantische Kirchenchor Mutterstadt, der Kirchenchor Bolanden-Kirchheimbolanden, der Kirchchor Haßloch, die Kantorei Bad Dürkheim, der Evangelische Kirchenchor Ingenheim und der Protestantische Kirchenchor Maikammer.

Die Favoritchöre sind der Evangelische Oratorienchor der Pfalz, die Evangelische Jugendkantorei der Pfalz, das Homburger Vokalensemble, der Kammerchor Opus 9, die Bezirkskantorei Pirmasens und die Bezirkskantorei Speyer.