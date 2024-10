Am Sonntag, 13. Oktober, 18 Uhr, ist in der Dreifaltigkeitskirche ein Cembalokonzert mit Kristian Nyquist, Professor an der Karlsruher Musikhochschule. Neben einer Toccata von Froberger, einer Suite von Muffat und Sonaten von Scarlatti gibt es die Uraufführung des „Mosaic for harpsichord“ in Anwesenheit des englischen Komponisten John Palmer. Dieser ist derzeit einer der gefragtesten Komponisten weltweit, nicht zuletzt durch seine Opern. Nyquist studierte bei Christine Daxelhofer und bei Huguette Dreyfus in Paris. Der Eintritt ist frei. Damit startet die evangelische Kirchenmusik in Speyer um Kantor Robert Sattelberger in ihre Hauptsaison. Am 10. November, 17 Uhr, geht es in der Gedächtniskirche weiter mit dem „Sonnengesang nach Franz von Assisi“ von Hermann Suter (vor 100 Jahren in Basel uraufgeführt), ein großes chorsymphonisches Werk zwischen Brahms und Verdi, zum Thema beginnt das Konzert mit Smetanas „Moldau“. Es spielt das Heidelberger Kantatenorchester, es singt die Speyerer Kantorei, der Chor an der Gedächtniskirche samt Kinderchören und Solisten. Am 8. Dezember um 17 Uhr singt die Kantorei Bachs Weihnachtsoratorium in der Dreifaltigkeitskirche, begleitet vom Barockorchester „collegium musicum Speyer“. Am 31. Dezember um 21 Uhr ist wieder das „Große Silvesterkonzert in der Gedächtniskirche“ mit dem Ensemble „LJO-Brass“. Vorverkauf für alle Konzerte läuft bereits bei der Tourist-Info, dem Capella-Verlag, RHEINPFALZ-Ticket-Service oder reservix.de. Ein Konzert bleibt wie immer kostenfrei: die beliebte „Adventsmusik bei Kerzenschein“ am vierten Advent, 22. Dezember, 17 Uhr, in der Gedächtniskirche.