Die CDU-Stadtratsfraktion fordert eine breit angelegte städtische Kampagne gegen „Littering“, also gegen das bewusste oder unbewusste Wegwerfen oder Liegenlassen von Abfall im öffentlichen Raum. Sie bittet laut Pressemitteilung um Beschluss darüber im Umweltausschuss und Prüfung durch die Stadtverwaltung. Es sei eine Erweiterung ihres Antrags von 2020 zum Thema elektronische Müllerfassung, ordnet die Fraktion ein. Hintergrund: „Sauberkeit ist ein Wohlfühlfaktor, trägt zur Wahrnehmung von Sicherheit und Stadtsauberkeit bei und prägt die Lebensqualität.“ In Speyer sei eine zunehmende Vermüllung des öffentlichen Raums zu erkennen. Angeregt wird nun eine „konkret auf Speyer zugeschnittene Kampagne mit starkem Lokal-Kolorit, die sich an die Speyerer Bürger wendet“. Vereine und Lokale könnten eingebunden, ein „Botschafter“ ernannt werden, so die CDU. Die Kampagne könnte demnach an öffentlichen Plätzen, in Gebieten am Rhein, im Woogbachtal und in der Umgebung von Tankstellen eine besondere Rolle spielen.