Die CDU-Fraktion im Stadtrat wendet sich gegen die FDP-Forderung, dass die Stadt in Sachen Finanzpolitik umdenken müsse. „Dieses Umdenken hat schon stattgefunden“, wird Hans-Peter Rottmann, stellvertretender Fraktionsvorsitzender und Haushaltsexperte der CDU, in einer Mitteilung zitiert. Die annähernde Halbierung der Liquiditätskredite und positive Jahresabschlüsse belegten dies. Das habe mit „jahrzehntelanger vorausschauender Wirtschaftspolitik“ zu tun, aus der eine ausgewogene Gewerbestruktur hervorgegangen sei. „Begrüßen würde die CDU-Fraktion, wenn die Kritik an der städtischen Finanzpolitik in aktive Mitarbeit umgemünzt werden würde“, heißt es in der Mitteilung. Zu der detaillierten Haushaltsberatung habe in den vergangenen Jahren nur die CDU-Fraktion beigetragen. „Wir dürfen gespannt sein, mit welchen Vorschlägen die FDP-Fraktion bei den Haushaltsberatungen für 2023 aufwartet“, so Rottmann.