Impulse bei drei Stadtentwicklungsprojekten fordert die CDU-Stadtratsfraktion. Für das ehemalige Stiftungskrankenhaus erinnert sie an ihren Vorschlag eines „hochkarätigen Ideenwettbewerbs“.

Er wolle bei der Zukunft der von den Diakonissen geräumten, nun als Corona-Testzentrum genutzten „Stift“-Immobilie nicht drängeln, sagt Axel Wilke, CDU-Fraktionsvorsitzender, im RHEINPFALZ-Gespräch. Die öffentlichen Forderungen des Vereins Zukunftsforum Speyer, das Gebäude unbedingt zu erhalten, könnten aber nicht unkommentiert bleiben. Er habe vor drei Jahren einen internationalen Wettbewerb angeregt, da auf dem Gelände in bester Innenstadtlage ein „städtebaulicher Leuchtturm“ entstehen könne. Gesundheitsangebote, wie vom Zukunftsforum gefordert, könnten dabei eine Rolle spielen. Ein neues Gebäude könnte der Stadt an dieser Stelle soziokulturell mehr bringen als die bisherige, in die Jahre gekommene Immobilie.

Eile bei Normand-Sportplatz

Im Fall der möglichen Bebauung des Normand-Sportplatzes kommt es der CDU hingegen durchaus auf schnelle Entscheidungen an. Zusammen mit den Kooperationspartnern Grüne und SWG fordern sie eine „Grundsatzentscheidung, ob die Bebauung angegangen werden kann und soll oder nicht“. Die Fraktionen bitten für die nächste Ratssitzung um einen Bericht der Stadtverwaltung. Es seien inzwischen fünf Jahre seit dem CDU-Antrag für ein „zukunftsweisendes Bebauungskonzept“ vergangen, so Wilke. Es gehe um bis zu 200 Wohneinheiten.

Von kleinerem Ausmaß ist die Parkplatzfläche im Mausbergweg an der Salierschule. Frühere Pläne, dort Reihenhäuser zu bauen, waren wieder gestoppt worden. Wilke: „Hier erwarten wir einen neuen Vorschlag der Stadt, wie Wohnraum für Familien geschaffen werden kann.“