Nach den Grünen (dagegen) und der FDP (dafür) meldet sich auch die CDU nochmals zur von der Stadt geplanten Sperrung der Durchfahrt Gilgen-/Bahnhofstraße im Bereich des Postplatzes zu Wort. Sie hatte sich im Bauausschuss, der dem Stadtrat diese Maßnahme mehrheitlich empfiehlt, enthalten. „Einen verkehrsberuhigten Bereich zwischen Kapuzinergasse und Unterer Langgasse kann die CDU-Fraktion nur mittragen, wenn die Rahmenbedingungen stimmen“, betont Vorsitzender Axel Wilke in einer Stellungnahme. Vor der „hochsensiblen Entscheidung“ sei noch einiges zu klären, so die CDU. Bei einer Sperrung müsste etwa ein Parkplatz im Südwesten der Stadt mit Shuttle-Anbindung geschaffen werden. Wilke regt eine „Mobilitätsstation“ auf dem Polygon-Gelände an. Zudem treibe die CDU die Sorge um eine Mehrbelastung der Schützenstraße um. „Schließlich würden wir gerne wissen, wie künftig der Verkehr in der Mühlturmstraße und der Karmeliterstraße geführt wird, wenn diese Straßen vom Postplatz abgehängt werden.“ Wilke fordert eine Beratung im Verkehrsausschuss, bevor der Rat entscheidet.