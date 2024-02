Holger Grimm (54) rückt für die CDU in den Speyerer Stadtrat nach. Der selbständige Bildhauer übernimmt das Mandat, das bisher Michael Spirk (29) innehatte, aber laut Ankündigung vom Montag niedergelegt hat. Grimm war nächster Kandidat auf der Liste der Christdemokraten nach der Kommunalwahl 2019 und nimmt das bis zur Neuwahl am 9. Juni geltenden Mandat laut dem Fraktionsvorsitzenden Johannes Kabs gerne an.