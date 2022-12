Die Stadt solle ein Kontingent an Feuerlöschern bereitstellen, um diese bei Bedarf an Vereine oder Organisationen verleihen zu können, fordert die CDU Speyer-West. Sylvia Holzhäuser, Vorsitzende des Ortsvereins, begründet diesen Vorstoß damit, dass bei öffentlichen Veranstaltungen ein Feuerlöscher mitgeführt werden müsse, sofern dort mit Gas oder Strom gekocht oder mit heißem Fett hantiert werde. Verleihe die Stadt selbst die Feuerlöscher, würde das die Ehrenamtlichen entlasten, so Holzhäuser. Zudem könnten die Geräte durch die Feuerwehr gewartet werden und seien dann stets einsatzbereit.