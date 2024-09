Die CDU-Stadtratsfraktion hat den Eindruck, dass die Verwaltung den Russenweiher „aus den Augen verloren hat“. So steht es in einer Anfrage der Christdemokraten an die für Umweltbelange zuständige Beigeordnete Irmgard Münch-Weinmann (Grüne). Im kommenden Ausschuss für Stadtklima, Umwelt und Nachhaltigkeit am 25. September, 17 Uhr, Stadtratssitzungssaal, hätte die CDU daher gerne Antworten darauf, was die Ursachen des Fischsterbens am 11. und 12. September gewesen sind, ob sich das Gewässer im Neuland womöglich davon erholen kann und mit welchen Maßnahmen solche Ereignisse verhindert werden sollen.