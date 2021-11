Mit einem guten Eindruck von der Veranstaltung und der Partei ist der Speyerer CDU-Kreisvorsitzende Michael Wagner von der Kreisvorsitzendenkonferenz der Partei in Berlin zurückgekehrt. Bei dieser war dafür votiert worden, den nächsten Parteichef von der Basis wählen zu lassen. Dieses Ergebnis decke sich mit der Mitgliederbefragung seines Kreisverbandes, so Wagner auf Anfrage. „Die Debatte der Kreis- und Bezirksvorsitzenden war sehr kritisch, aber auch sehr konstruktiv. Vor allem hat sie eine Aufbruchstimmung vermittelt und das Gemeinschaftsgefühl gestärkt“, so Wagner. Noch-Vorsitzender Armin Laschet habe eine sehr gute Figur abgegeben.