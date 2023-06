Noah Claus führt den CDU-Ortsverband Speyer-West in die Kommunalwahl im kommenden Jahr. Am Donnerstag wählten 15 Mitglieder des Ortsverbands Claus im Haus Pannonia zum Nachfolger von Sylvia Holzhäuser, die sich nicht für eine weitere Amtszeit zur Verfügung stellte.

Als Grund für ihren Schritt nannte Holzhäuser die zusätzliche Arbeitsbelastung durch die Wahl zur Vorsitzenden des Kreisverbandes Speyer und ihrem baldigen Einzug in den Stadtrat, wo sie den Platz von Axel Wilke einnehmen wird. Dieser hatte angekündigt, sein Mandat im Lauf des Sommers niederzulegen. Die Mitglieder des Ortsverbandes wählten Holzhäuser zur Stellvertretenden Vorsitzenden, Peter Ullemeyer zum Stellvertreter. Schriftführer ist Thomas Frankenbach, Mitgliederbeauftragter ist Simon Gatz. Als Beisitzer fungieren Thomas Cantzler, Marc André De Zordo, Michael Doll, Georg Emes, Eric Fahnenstich und Michael Hopp.

In seiner Rede zeichnete Claus das Bild der CDU als das einer „Mitmachpartei“, weshalb unter seinem Vorsitz die Vorstandssitzungen für alle Mitglieder geöffnet werden. Angedacht ist laut Claus ein Stammtisch, der Bürgern die Möglichkeit geben soll, mit dem Ortsverband ins Gespräch zu kommen. Man wolle „nah dran sein an den Wünschen, Sorgen und Problemen der Menschen“. Der frühere Vorsitzende der Speyerer Jusos und stellvertretende Vorsitzende des SPD-Stadtverbandes war im Oktober vergangenen Jahres in die CDU eingetreten, nachdem er im April unter anderem aus inhaltlichen Differenzen alle Parteiämter niedergelegt hatte und aus der SPD ausgetreten war.