Günter Gleixner ist zum Ortsbürgermeister von Harthausen gewählt worden.

Der CDU-Politiker und Projektingenieur im Ruhestand, der sich seit 17 Jahren kommunalpolitisch engagiert, war der einzige Kandidat bei der Bürgermeisterwahl am Sonntag. 79,7 Prozent stimmten für ihn. Das entspricht 1351 von 1712 Stimmen. Die Wahlbeteiligung lag bei 67,2 Prozent. Der 68-jährige Gleixner wird die Nachfolge von Rainer Schaust (CDU) antreten, der sein Amt vorzeitig aus persönlichen und gesundheitlichen Gründen niederlegt. Die Amtsübergabe ist für 16. April vorgesehen.

Gleixner lebt seit 1982 in Harthausen, dem Heimatort seiner Frau. Er hat zwei, inzwischen erwachsene Kinder und war bereits als Beigeordneter auf Ortsgemeinde-Ebene aktiv. Zurzeit ist Gleixner Beigeordneter der Verbandsgemeinde ohne Geschäftsbereich. Er hat angekündigt, dieses Amt bei einem Wahlsieg weiterführen zu wollen.