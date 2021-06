Häufigere Entleerungen der öffentlichen Müllbehälter in Speyer fordern in einer Pressemitteilung die CDU-Ortsverbände Speyer. Gerade in den Sommermonaten, bei Veranstaltungen in der Maximilianstraße oder an öffentlichen Plätzen sei das erforderlich. „Dort, wo es noch unzureichend Abfalleimer gibt, braucht es welche“, so Sylvia Holzhäuser, Vorsitzende der CDU Speyer-West. Sie beschreibt das Müll-Problem im öffentlichen Raum als gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Dass die Stadt zu „Raumpatenschaften“ aufgerufen hat, bei denen Bürger wilden Müll sammeln können, begrüßen die Christdemokraten.