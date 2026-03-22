Um kurz nach 21 Uhr standen im Speyerer Umland die Ergebnisse der Landtagswahl fest. Wie haben die Menschen in den Verbandsgemeinden gewählt und was fällt auf?

In der Verbandsgemeinde Römerberg-Dudenhofen leuchtet Hanhofen blau. Die AfD hat dort bei der Erst- und bei der Zweitstimme einen Sieg verbuchen können. Ortsbürgermeisterin Silke Schmitt-Makdice (SPD), die gleichzeitig Bürgermeisterin der Verbandsgemeinde ist, stimmte am Wahlabend nachdenkliche Töne an. „Man macht sich schon Gedanken, warum der AfD-Anteil in Hanhofen so hoch ist“, sagte die SPD-Politikerin. In Hanhofen gebe es keine umstrittenen Projekte, es gebe keinen hohen Ausländeranteil. „Wir müssen als Partei und im SPD-Gemeindeverband darüber nachdenken, wie wir unsere Botschaften, Projekte und Ziele besser kommunizieren können“, sagte Schmitt-Makdice. In Dudenhofen, Harthausen und Römerberg geht die CDU sowohl bei der Wahlkreisstimme für Michael Wagner als auch bei der Landesstimme als Sieger hervor. Die Wahlbeteiligung lag bei 73 Prozent.

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In der Verbandsgemeinde Rheinauen geht CDU-Wahlkreiskandidat Johannes Zehfuß in allen vier Ortsgemeinden als Sieger hervor. In der bäuerlich geprägten CDU-Hochburg Otterstadt erzielte Landwirt Zehfuß das beste Ergebnis in der VG: 40,3 Prozent der Wählerinnen und Wähler gaben dem Christdemokraten ihre Stimme. Auch bei der Landesstimme hat die CDU die Nase vorn. 29,9 Prozent der Wählerinnen und Wähler in der VG Rheinauen machten ihr Kreuzchen bei den Christdemokraten (plus 4,8 Prozentpunkte). Die Wahlbeteiligung lag bei 71,8 Prozent und damit 2,5 Prozentpunkte höher als bei der Landtagswahl vor fünf Jahren. Sowohl in Otterstadt als auch in Waldsee und Altrip votierte eine Mehrheit der Wähler für die Partei, die als Wahlsieger aus der Landtagswahl hervorgeht. Einzig Neuhofen bleibt rot: Bei der Zweitstimme machte eine knappe Mehrheit der Wähler (30,4) ihr Kreuzchen bei der SPD. Die verliert in der VG Rheinauen im Vergleich zur letzten Landtagswahl allerdings 9,6 Prozentpunkte. Die AfD verzeichnet ein Plus von elf Prozentpunkten.

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Ein deutlicher Vorsprung von rund zehn Prozentpunkten bei den Erststimmen in seiner Verbandsgemeinde Lingenfeld hat für SPD-Kandidat Markus Kropfreiter trotzdem nicht zum Wiedereinzug in den rheinland-pfälzischen Landtag gereicht. CDU-Kandidat Tobias Baumgärtner liegt in der Verbandsgemeinde Lingenfeld sogar hinter dem AfD-Bewerber Albert Breininger, der über die Landesliste ins Parlament einzieht. Dass Baumgärtner den Wahlkreis Germersheim trotzdem gewonnen hat, verdankt er den Verbandsgemeinden Bellheim und Offenbach.

Bei den Zweitstimmen landet die CDU in der Verbandsgemeinde Lingenfeld ebenfalls nur auf dem dritten Platz. Die AfD schneidet hier deutlich besser ab als im Landesschnitt. Sie geht sogar in zwei Ortsgemeinden als Sieger über die Ziellinie: in Lingenfeld mit 27,7 und in Freisbach mit 28,7 Prozent. In Schwegenheim, Westheim, Weingarten und Lustadt liegt hingegen die SPD vorne.

Weniger Wähler als im Landesschnitt haben in der VG Lingenfeld den Grünen ihre Stimme gegeben, die Freien Wähler schnitten hier hingegen etwas besser ab als im Land.

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