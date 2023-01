Hoffnung auf bessere Zeiten in der rheinland-pfälzischen CDU-Landtagsfraktion äußert der Speyerer Abgeordnete Michael Wagner als eines ihrer 31 Mitglieder. „Die CDU-Landtagsfraktion hat zwischen den Jahren wahrlich kein gutes Bild in der Öffentlichkeit abgeliefert“, kommentiert er auf Anfrage. Dazu habe es eine Aussprache gegeben, über deren Inhalte Stillschweigen vereinbart worden sei. Er setze nun auf Gordon Schnieder, so Wagner: Schnieder soll im März auf den Fraktionsvorsitzenden Christian Baldauf folgen. „Mit Gordon Schnieder, der nun eine große Herausforderung und eine immense Verantwortung übernimmt und den ich als Mensch und Kollegen sehr schätze, haben wir einen sehr guten Nachfolger gefunden“, so Wagners Urteil. Schnieder sei wie Baldauf ein „Teamplayer“. Der Speyerer Abgeordnete fordert eine Rückkehr zur Geschlossenheit und zur Sacharbeit. Berichten zufolge hatten Fraktionsmitglieder Baldauf zum Rückzug aufgefordert.