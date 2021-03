Kritik am Corona-Bekämpfungskonzept der Landesregierung für Schulen äußert der Speyerer Landtagsabgeordnete Michael Wagner (CDU). Dass nach den Osterferien einmal pro Woche Schnelltests für Schüler zur Verfügung gestellt würden, sei zu wenig: „Im aktuellen wissenschaftlichen Diskurs wird eine mindestens zweimalige Testung pro Woche empfohlen.“ Wenn die Stadt einen zweiten Test anböte, kämen laut Wagner bei rund 10.000 Schülern pro Woche 100.000 Euro allein auf die Stadt Speyer zu. Hier sei die Landesregierung gefordert. Wagner greift dies in einer Landtagsanfrage auf, in der er auch eine womöglich zu verbessernde Impf-Priorisierung von Lehrern und Erziehern thematisiert.