Die Städte Speyer und Schifferstadt sowie die Verbandsgemeinde Römerberg-Dudenhofen gehören zum Landtagswahlkreis 39. DIE RHEINPFALZ stellt die Bewerber um das Direktmandat für die Wahl am 14. März vor. Diesmal: Michael Wagner (CDU).

Fußballspieler wollte Michael Wagner als Kind werden, später Opernsänger. Beide Berufswünsche gab er zugunsten einer Karriere als Finanzbeamter auf. Vor knapp zwei Jahren jedoch tauschte der Speyerer seinen Arbeitsplatz als Abteilungsleiter beim Finanzamt Speyer-Germersheim gegen ein Mandat als Landtagsabgeordneter in Mainz. Ein Schritt, der für ihn unerwartet kam und der einen tragischen Grund hat: Reinhard Oelbermann starb im April 2019 nach schwerer Krankheit, Wagner rückte als B-Kandidat für den CDU-Abgeordneten nach.

Wagners Weg in die Politik war nicht von frühester Jugend an vorgezeichnet. Im Jahr 1998 – der Speyerer war 38 Jahre alt – rief ihn der damalige Kreisvorsitzende der CDU, Hanspeter Brohm, an. Er bat Wagner, als „Parteiloser“ auf der CDU-Liste zu kandidieren. Wagner blieb in der Politik, wurde Parteimitglied, Stadtrat, später Vorsitzender des CDU-Kreisverbands Speyer.

Die Arbeit im Landtag sei „gewaltig anders“ als im Stadtrat, sagt Wagner. „Opposition ist Mist“, zitiert er lächelnd den SPD-Politiker Franz Müntefering. Dennoch habe Wagner an seiner jetzigen Tätigkeit „unglaublich großen Gefallen“ gefunden, auch wenn 16-Stunden-Tage nun „eher die Regel als die Ausnahme“ seien.

„Kann mich ehrlich einsetzen“

Die Schlagworte auf einen Wahlplakaten, „ehrlich“ und „kümmern“, nehme er in seiner Arbeit sehr ernst. „Man darf keine leeren Versprechungen machen. Das verärgert die Menschen und führt zu Politikverdrossenheit“, betont Wagner. „Ich kann nicht alles regeln, aber ich kann mich ehrlich einsetzen.“

Das wolle er vor allem für die gebeutelte Kulturszene tun. „Künstler haben seit fast einem Jahr keine Einnahmen.“ Von Kindesbeinen an sei es ihm wichtig, „für die Kultur zu streiten“, sagt der passionierte Sänger und Vorsitzende des Förderkreises Palatina Klassik.

Anderer Blickwinkel auf Pandemie

Seine Arbeit habe sich seit Beginn der Pandemie stark verändert. In Gesprächen mit Unternehmen, Einrichtungen und Vereinen gehe es seit März um „existenzielle Fragen“, erklärt Wagner, der selbst aus einer Handwerkerfamilie stammt.

Die Auswirkungen von Corona bekomme er auch von einer anderen Seite hautnah mit: Seine Tochter arbeitet auf der Intensivstation des Diakonissen-Stiftungs-Krankenhauses. „Man bekommt ein anderes Verständnis von der Pandemie“, sagt Wagner. Den Frust der Bürger über Einschränkungen könne er zwar verstehen. In Gesprächen versuche er jedoch zu verdeutlichen, welche Auswirkungen überfüllte Intensivstationen haben könnten: „Wenn jemand dann kommt und eine Not-OP braucht, haben wir ein Problem.“

Wagners fünf Ziele

Bildung: Jedes Kind soll die gleichen Chancen haben

Gesundheit: Mehr Studienplätze für Medizin und eine Erhöhung des Pflegepersonalschlüssels

Kultur: Nicht auf die Kreativität und die Impulse von Künstlern verzichten

Umwelt: Kindern eine Welt hinterlassen, die auch morgen lebenswert ist

Wirtschaft: Unternehmen stärken, die Digitalisierung voranbringen und damit Arbeitsplätze sichern

Steckbrief: Michael Wagner

Alter: 60 Jahre

Wohnort: Speyer

Beruf: Finanzbeamter

Familienstand: Verheiratet, zwei Kinder

Sternzeichen: Zwilling

Spitzname: Früher war das Julius. Warum, weiß ich nicht. Irgendwann hatte ich ihn. Meine Frau nennt mich Michel.

Hobbys: Singen, Lesen

Berufswunsch als Kind: Bundesligaspieler

Vorbild: Mein Vater

Lieblingsessen: Italienische und Pfälzer Gerichte

Lieblingsgetränk: Gute Weine

Lieblingsbuch: „Ein Hauch der Gottheit ist Musik“ – Gedanken großer Musiker ausgewählt und herausgegeben von Meinrad Walter

Lieblingsfilm: „Michelangelo – Inferno und Extase“

Schönster Urlaubsort: Ich liebe Rom, Italien ist mein Land. Aber jedes Land hat seine Vorzüge. Meine Frau und ich bereisen Europa gerne mit dem Wohnmobil.