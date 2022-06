Die Speyerer CDU sucht einen neuen Vorsitzenden. Michael Wagner (62) hat auf Anfrage angekündigt, beim Kreisparteitag im Juli nach 15 Jahren nicht mehr zu kandidieren. Wagner erwartet einen personellen Umbruch mit Verjüngung.

„Es ist eine Entscheidung der Vernunft, nicht des Herzens“, sagt Wagner über den bevorstehenden Abschied aus dem Amt. Der Kreisvorstand habe die Mitteilung mit Bedauern zur Kenntnis genommen. In internen Sitzungen im Juni solle ein Personalvorschlag erarbeitet werden; er habe eine mögliche Nachfolge im Kopf, könne aber noch nicht darüber sprechen. Die CDU Speyer mit ihren 280 Mitgliedern sei gut aufgestellt und an den Spitzen der vier Ortsverbände schon verjüngt.

Wagner begründet seine Entscheidung vor allem mit dem zeitlichen Aufwand für seine Arbeit in der Landespolitik. Er ist seit 2019 Landtagsabgeordneter und seit 2021 Vorsitzender des Kulturausschusses des Landtags. „Damit sind Termine quasi an sieben Tagen die Woche und viele Reisen verbunden.“ Das sei ein großer Zeitaufwand, und eben diese Zeit fehle für die „Graswurzelarbeit an der Basis“. Hier müsse ein neuer Vorstand ansetzen, zumal die Partei zuletzt etliche Beitritte verzeichnet habe. Aus Speyer arbeiten die Vorstandsmitglieder Frank Hoffmann und Sylvia Holzhäuser in entsprechenden Arbeitsgruppen auf Landesebene mit.

Zunächst als Parteiloser kandidiert

Wagner sagt, er sei stolz auf seine Zeit als Vorsitzender. Er habe 1999 zunächst als Parteiloser für die Christdemokraten kandidiert, und sei acht Jahre später schon zum Kreischef gewählt worden. Von den sieben Kreisvorsitzenden, die es seit der CDU-Gründung gab, sei er derjenige mit der zweitlängsten Amtszeit nach Hanspeter Brohm, so Wagner. Er habe stets versucht, sachlich und nicht polarisierend auch mit anderen Parteien zusammenzuarbeiten.

Seine Arbeit als Landtagsabgeordneter werde er uneingeschränkt und eher noch mit mehr zeitlichen Ressourcen fortsetzen; er wolle immer ansprechbar sein, so Wagner. Dass er mit dem Verkauf der früheren Buchhandlung Oelbermann sein Büro in der Wormser Straße aufgelöst hat, tue dem keinen Abbruch. Sowohl er als auch seine Wahlkreis-Mitarbeiterin hätten Büros in ihren Wohnungen. Bürgergespräche würden jeweils individuell vereinbart. Auf feste Sprechstundentermine setze er schon länger nicht: „Wenn Leute Fragen haben, wollen sie schnell Antworten, nicht erst an einem bestimmten Termin.“