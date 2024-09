Kontinuität in der Vorstandsarbeit und gute Kommunikation versprach Speyers CDU-Vorsitzende Sylvia Holzhäuser den Mitgliedern beim Kreisparteitag am Mittwochabend. Sie wurde in ihrem Amt bestätigt.

Als Holzhäuser 2022 zur Nachfolgerin des langjährigen Kreisvorsitzenden Michael Wagner gewählt wurde, hatte sie zwei Gegenstimmen erhalten. Diesmal waren es vier, aber immer noch rund 90 Prozent Zustimmung. Die 55-Jährige zeigte sich zufrieden – auch weil seither viel erreicht worden sei. Die Kommunalwahl im Juni wurde ebenso als Erfolg verbucht wie die verbesserte Mitgliederkommunikation und die Vernetzung der Mitglieder in der Stadtgesellschaft. „Ich habe das Gefühl, dass wir in unserer Partei wieder ein stärkeres ,Wir-Gefühl’ erzeugen konnten“, sagte Holzhäuser.

Bei den Neuwahlen rückte Sabine Ross als neue Schriftführerin in den ansonsten unveränderten geschäftsführenden Vorstand auf. In den erweiterten Vorstand sind laut CDU fünf neue Mitglieder eingezogen. Das Gesamtverhältnis von neun Frauen und acht Männern setze „ein klares Zeichen für Gleichberechtigung“. Das Durchschnittsalter liege bei 48 Jahren.

Neuwahlen

Vorsitzende: Sylvia Holzhäuser; Stellvertreter: Frank Hoffmann, Simone Kloos, Jörg Zehfuß; Mitgliederbeauftragte: Bettina Weber; Schriftführerin: Sabine Ross; Schatzmeisterin: Irene Broßmann; Beisitzer: Bärbel Brecht-Fahnenstich, Christopher Buhl, Alexandra Gast, Simon Gatz, Sarah Hildebrandt, Michael Hopp, Ralf Schulz, Stefan Serr, Ella Sonntag, Felix Stengler.