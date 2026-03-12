Der CDU-Spitzenkandidat für die rheinland-pfälzische Landtagswahl, Gordon Schnieder, besucht am Samstag, 14. März, auf Einladung des Landtagsabgeordneten Michael Wagner den Wahlkreis Speyer. Der Besuch beginnt laut Wagner um 8.30 Uhr mit einem Pfälzer Frühstück im Zehnthaus in Römerberg (Berghäuser Straße 50), wo Parteimitglieder und Bürger mit Schnieder ins Gespräch kommen können. Im Anschluss ist gegen 10 Uhr eine Ortsbegehung am Bahnübergang Berghausen (Dudenhofer Straße) vorgesehen. Dabei sollen insbesondere die Themen Bahnunterführung und Ortsumgehung erörtert werden. Den Abschluss des Besuchs bildet gegen 11 Uhr ein Bürgergespräch am CDU-Stand vor dem Altpörtel in Speyer.