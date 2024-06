Die Speyerer CDU setzt im Stadtrat auf Kontinuität: Die elfköpfige Fraktion aus sechs Frauen und fünf Männern wählte Johannes Kabs zum Vorsitzenden, wie die Christdemokraten mitteilen. Kabs hatte den Posten schon am Ende der vergangenen Ratsperiode inne: Der 39-Jährige folgte im vergangenen September auf den damaligen Fraktionsvorsitzenden Axel Wilke. „Die Speyerer CDU hat diese Wahl gewonnen und ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit dem neuen Team, in dem wir eine gute Mischung aus Erfahrung und Erneuerung hinbekommen haben“, wird Kabs zitiert. Zu Stellvertretern wurden demnach Sylvia Holzhäuser, Frank Hoffmann und Jörg Zehfuß gewählt. Die Fraktionsarbeit der vergangenen Monate habe gezeigt, dass eine breite Verantwortungsaufstellung zielführend ist, heißt es in der Mitteilung. Diesen Weg wolle die neue Fraktion weitergehen.