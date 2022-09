Die Unruhe mit zwei Austritten aus der CDU-Stadtratsfraktion wird keine Auswirkungen auf die Personalvorschläge beim CDU-Kreisparteitag am Dienstag haben. Das teilte der scheidende Kreisvorsitzende Michael Wagner auf Anfrage mit.

Wagner hört nach 15 Jahren auf, Sylvia Holzhäuser ist vom Kreisvorstand als Nachfolgekandidatin nominiert. Das war im Juni entschieden worden. Die für Juli terminierte Wahl musste aber verschoben werden und findet nun beim Parteitag am Dienstag, 6. September, 19 Uhr, im Naturfreundehaus statt. Zwischenzeitlich hatte es zwei Austritte aus der CDU-Fraktion gegeben. Diese würden in den Berichten und Aussprachen beim Parteitag sicherlich thematisiert, so Wagner, beträfen aber die Personalvorschläge nicht. Auch beim stellvertretenden Vorsitz, bei der Kassen- und Schriftführung sind Neubesetzungen abzusehen. Bundestagsmitglied Johannes Steiniger könne terminbedingt nicht teilnehmen, sagte Wagner.