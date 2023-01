Es liegt etwas im Argen beim Gebäudemanagement der Stadt. Dies vermutet zumindest die Ratsfraktion der Speyerer CDU. „Ein seit Jahren undichtes Schuldach im Kolb-Schulzentrum, Brandschutzmaßnahmen im Haus der Vereine, die sich gefühlt endlos hinziehen, der Außenaufzug am Kinder- und Jugendtheater, der nicht vorankommt – was ist nur los in der Abteilung Gebäudewirtschaft der Stadtverwaltung?“, fragt Axel Wilke. In einer Mitteilung an die RHEINPFALZ zeigt sich der Fraktionsvorsitzende besorgt über die „anhaltende Beeinträchtigung des Schulbetriebs“ an der Integrierten Gesamtschule (IGS).

Nachdem bereits seit Jahren Feuchtigkeit durch das undichte Dach des Schulgebäudes dringt, hofft die Stadt, im April mit den Arbeiten beginnen zu können. Das Land hatte die Maßnahme im Frühjahr 2022 genehmigt und im Herbst eine Förderung zugesagt. Danach hatte die Stadt die Sanierung geplant, die Ausschreibung soll im Februar erfolgen. Die CDU-Fraktion wundert sich nun über den späten Zeitpunkt. „Warum wurde die Maßnahme erst durchgeplant, als die Förderzusage des Landes vorlag?“, fragt sie: „Eine Sanierung wäre doch so oder so durchzuführen, also hätte man die Planung unabhängig vom Förderbescheid auf den Weg bringen können, ja müssen.“ So sei „zum Schaden der Schulgemeinschaft viel wertvolle Zeit verloren worden“.

Auch wie es um das Haus der Vereine bestellt sei, sei unklar, führt die CDU an. Es entstehe der Eindruck, dass „bei der Gebäudewirtschaft irgendwie der Wurm drin ist“, so Wilke. Seit Jahren kritisiere die CDU, dass bei den städtischen Gebäuden „viel zu wenig für die energetische Ertüchtigung“ getan werde. Warum etwa gebe es so wenige Photovoltaik-Anlagen auf den Dächern städtischer Gebäude? Die Oberbürgermeisterin müsse die unbefriedigende Situation im Gebäudemanagement unbedingt zur Chefsache machen.