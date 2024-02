Wechsel in der CDU-Stadtratsfraktion: Michael Spirk (29), das bisher jüngste Stadtratsmitglied, hat vier Monate vor Ende der Legislaturperiode sein Mandat niedergelegt.

Er wolle „einem unserer Nachrücker die Chance geben, die Fraktion zu unterstützen“, teilt Spirk mit. Er habe den Entschluss gefasst, weil er es aus zeitlichen Gründen „nicht mehr schaffe, die Aufgaben, die mit dem Mandat einhergehen, auszufüllen“. Das gelte insbesondere für die Teilnahme an Sitzungen des Stadtrats. „Ich muss und möchte in der nächsten Zeit mehr für meine Familie da sein“, so Spirk. Der CDU werde er treu bleiben.

Schon in der Vergangenheit war er in der CDU kritisiert worden, weil er die meisten Fehlzeiten der Ratsmitglieder aufwies. Er hatte dies mit seiner beruflichen Belastung als Jurist begründet und seinerseits Verständnis für sich als Ratsmitglied in der beruflichen Etablierungsphase eingefordert. Auch wegen der Meinungsunterschiede dazu hatte er sich nicht mehr für die CDU-Liste zur Kommunalwahl am 9. Juni aufstellen lassen.

Der Vorstand der Fraktion und des CDU-Kreisverbandes sind zufrieden. Sie „begrüßen die Entscheidung des Ratsmitglieds Michael Spirk, sein Stadtratsmandat niederzulegen, die CDU-Fraktion zu verlassen und damit einem Nachrücker die Chance zu geben“, teilen sie mit. Erster Nachrücker-Kandidat ist gemäß dem Wahlergebnis von 2019 Holger Grimm (54), selbstständiger Bildhauer.