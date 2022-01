Die Stadt hatte im zweiten Halbjahr 2021 zunächst die Installation zentraler Fahrradständer im Kämmerergebiet geplant, das dann jedoch nach Bürgerprotesten vorerst zurückgestellt. Acht Pkw-Stellplätze müssten dafür wegfallen.

Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD) hatte nach einem Ortstermin eine Prüfung zugesagt. Was diese ergeben hat, will die CDU-Stadtratsfraktion jetzt mit einem Berichtsantrag erfahren. Dieser steht auf der Tagesordnung der digitalen Bau- und Verkehrsausschusssitzung am Dienstag, 18. Januar, 19 Uhr. Die CDU zeigt sich skeptisch ob des städtischen Vorhabens: Sie bezweifelt die Notwendigkeit an sich und den Schutz für nicht direkt vor dem eigenen Haus abgestellte Fahrräder über die Hausratversicherung. „Eine oder sogar mehrere E-Ladestationen für Autos wie Zweiräder“ würde sie aber befürworten.