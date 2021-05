In der Domstadt gibt es über 100 angebotene Stellplätze für Wohnmobile und Wohnwagen. Ob aber auch ausreichend Entsorgungsmöglichkeiten für die Chemietoiletten der Urlaubsmobile vorhanden sind, das will die CDU-Fraktion im Umweltausschuss wissen und hat eine entsprechende Anfrage an die Stadtverwaltung gestellt – vor allem mit Blick auf den Stellplatz beim Technik-Museum 44 Prozent mehr Neuzulassungen von Wohnmobilen und -wagen hat es laut einer Studie vom Kraftfahrtbundesamt im vergangenen Jahr im Vergleich zu 2019 gegeben, zitiert die CDU-Fraktion in ihrer Anfrage. Auch in Speyer müsse man deshalb davon ausgehen, das bald noch mehr Urlauber mit ihrem eigenen Fahrzeug kommen. „Die Stoffe, die den Kassettentoiletten zur Desinfektion, Geruchsminimierung und schnelleren Zersetzung beigefügt werden, müssen aufgrund ihrer Umweltgefahren fachgerecht entsorgt werden“, betonen die Christdemokraten und wollen wissen, ob es auf jedem Stellplatz eine entsprechende Entsorgungsstation gibt und welche gesetztlichen Regelungen dafür gelten. Wie berichtet, wurde kürzlich bekannt, dass die Stadtwerke Speyer (SWS) einen Kurzzeit-Parkplatz für Wohnmobile an der Straße Am Neuen Rheinhafen planen. Auf 2500 Quadratmetern soll Platz für 20 Stellplätze geschaffen werden. Kosten dafür: rund 250.000 Euro.