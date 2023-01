Die CDU-Stadtratsfraktion beantragt eine Sondersitzung des städtischen Haupt- und Stiftungsausschusses mit dem Tagesordnungspunkt „Lage der städtischen Gebäudewirtschaft“. Sie verweist zur Begründung auf mehrere Fälle, die den Eindruck erweckten, „dass bei der städtischen Gebäudewirtschaft einiges im Argen liegt“. Wichtige und notwendige Projekte stockten und kämen nicht so voran, wie man es erwarten dürfte. Schon zuletzt hatte es dazu eine kritische Stellungnahme der CDU gegeben. Seither seien weitere Beispiele bekannt geworden, so Vorsitzender Axel Wilke, der auf die RHEINPFALZ-Berichterstattung zum Sanierungsbedarf am Dach der Integrierten Gesamtschule, zu einem Fehlalarm am Kinder- und Jugendtheater und zur Sanierung des Historischen Museums verweist. Beim Kinder- und Jugendtheater vermutet er brandschutztechnische Mängel, die Besucher der zahlreichen kulturellen Veranstaltungen im Alten Stadtsaal gefährden könnten. Dass die städtische Gebäudewirtschaft auch die Verantwortung für das Museumsgroßprojekt übernommen hat, bringe eine erhebliche Mehrbelastung mit sich. Dabei müsse sich die Abteilung vermehrt um eine energetische Sanierung und Aufrüstung der städtischen Liegenschaften kümmern. Die CDU will diese Punkte öffentlich diskutiert wissen – und zwar vor der nächsten regulären Hauptausschusssitzung im Mai.