Die CDU-Stadtratsfraktion möchte, dass der geplante Stellplatz für Wohnmobile für die Sommersaison 2024 realisiert wird. Das hat Fraktionsvorsitzender Axel Wilke mitgeteilt. Die CDU im Stadtrat setze sich seit 2018 für ein attraktives Angebot an Wohnmobilstellplätzen ein. Man habe sich deshalb gefreut, dass die Stadtwerke-Tochter VBS sich 2021 bereit erklärt habe, die Planung und Realisierung eines solchen Standplatzes im Zuge der Neugestaltung des Parkplatzareals am Hafen nahe der Jugendherberge zu übernehmen. 2022 sei das Projekt zwar wegen der durch den Ukrainekrieg ausgelösten Energiekrise erst einmal auf Eis gelegt worden, nun aber sollte geprüft werden, wann mit der Umsetzung des Vorhabens begonnen werden könne. Die CDU-Fraktion habe deshalb zur nächsten Aufsichtsratssitzung am 13. Juli einen entsprechenden Berichtsantrag an die Geschäftsführung gestellt.