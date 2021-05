Sowohl die Kurt-Schumacher- als auch die Theodor-Heuss-Straße in Speyer-West werden von einigen motorisierten Verkehrsteilnehmern als „Rennstrecke“ benutzt, kritisiert die CDU Speyer-West. „Die angegebenen 50 Stundenkilometer werden ignoriert und dies zu Lasten der Anwohner und der Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer. Daher fordert die CDU Speyer-West vermehrte Kontrollen oder die Einrichtung von mobilen Geschwindigkeitsmesstafeln.“ Dieses Vorgehen würde die Kraftfahrer laut den Christdemokraten sensibilisieren und hätte eine verkehrspädagogische Bedeutung. Für die Zukunft sollte eine Geschwindigkeitsbegrenzung von 30 km/h in diesen Straßen diskutiert werden, so die CDU.