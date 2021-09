Von der rassistischen Entgleisung eines Bürgers am CDU-Infostand am Altpörtel am Samstag berichtet Michael Wagner, Kreisvorsitzender der Partei, in einer Pressemitteilung.

Der Passant sei schon vorbeigelaufen gewesen, habe sich aber dann umgedreht und eine rassistische Bemerkung geschrien. Diese habe sich auf Joe Chialo bezogen, den CDU-Kanzlerkandidat Armin Laschet zuvor als Mitglied seines Zukunftsteams vorgestellt hatte und der sich um die Bereiche Kreativwirtschaft und Innovation kümmern soll. „Das schlägt dem Fass den Boden aus“, so Wagner. „Ja, man kann politisch anderer Meinung sein. Rassistische Äußerungen aber sind abscheulich und haben mit einer inhaltlich politischen Auseinandersetzung nichts, aber rein gar nichts gemein.“

Die CDU müsse in diesen Tagen ohnehin viel einstecken, so Wagner. Dazu gehöre auch die Beschädigung von vier Großflächenplakaten des Direktkandidaten Johannes Steiniger. Viele kleine Plakate seien in Stücke gerissen worden. Wagner: „Kaum, dass das Großflächenplakat am Rauschenden Wasser ausgetauscht war, lag es am nächsten Tag mutwillig umgeworfen im Dreck.“ Ähnliche Fälle hatte es schon im August gegeben.