Carsten Kühl (60) ist promovierter Volkswirt und Honorarprofessor für Volkswirtschaftslehre und Finanzwissenschaft an der Deutschen Universität für Verwaltungswissenschaften in Speyer. Seit 2018 leitet er das Deutsche Institut für Urbanistik in Berlin. Zuvor arbeitete der SPD-Politiker am Institut für Finanzwissenschaft der Universität Mainz, in verschiedenen Ministerien sowie als Staatssekretär im Wirtschafts- und Verkehrsministerium (2006 bis 2009) und als Minister für Finanzen und Bauen (2009 bis 2014) in der Landesregierung. Kühls heutiger Arbeitgeber bezeichnet sich als das größte Stadtforschungsinstitut im deutschsprachigen Raum. Es berät Kommunen zum Beispiel bei Wohnungs- und Klimaschutzfragen.

In seiner Ministerzeit in Mainz stand Kühl stark im öffentlichen Blickfeld, weil er auf den nach der Nürburgring-Finanzaffäre zurückgetretenen und später verurteilten Minister Ingolf Deubel (SPD) gefolgt war. Fünf Jahre danach spülten die Nachwehen der öffentlichen Finanzierung der Rennstrecke in der Eifel auch ihn selbst aus dem Amt: Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) trennte sich von ihm und zwei anderen Ressortchefs.

Beim Uni-Abschlussball am Freitag, 27. Januar, wird Kühl mit dem „Preis für gute Lehre“ der Universität ausgezeichnet. Für sein Kolloquium „Aktuelle Fragen der Wirtschafts- und Finanzpolitik“ hat er im vorigen Sommersemester die besten Bewertungen aller Dozenten erhalten. Die Hörer bewerten ihre Hochschullehrer in mehreren Kategorien mit je eins bis sieben Punkten, wie Constanze Janda als Vorsitzende des zuständigen Ausschusses für Studium und Lehre erläutert.

Er lebe in Mainz und Berlin und habe mit seinem Arbeitgeber vereinbart, montags in Speyer lehren zu dürfen, so Kühl. Seit 2015 tut er dies regelmäßig. An seinem Kolloquium nähmen unter anderem Verwaltungswissenschaftler, Politologen, Soziologen und Juristen teil. „Ich bringe alle auf einen Wissenschaftsstand, dann diskutieren wir“, umreißt er sein Konzept.