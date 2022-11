Die Lingenfelderin Barbara Aßmann ist von Bischof Karl-Heinz Wiesemann am Freitag zur neuen Caritas-Direktorin im Bistum Speyer ernannt worden. Das hat die Pressestelle des Bistums in einer Mitteilung bekannt gegeben. Die 57-Jährige wird damit Nachfolgerin von Karl-Ludwig Hundemer, der sich im Alter von 70 nach 14 Jahren auf der Position in den Ruhestand verabschiedet. Aßmann wird ab 2023 Mitglied des Vorstands des Caritasverbandes für die Diözese Speyer sowie Beauftragte für den Bereich Caritas im Bistum Speyer sein.

Aßmann bekomme zudem den Titel Diözesancaritasdirektorin verliehen und werde zum stimmberechtigten Mitglied des Allgemeinen Geistlichen Rates berufen. Die Lingenfelderin hat ihr Abitur am Edith-Stein-Gymnasium in Speyer abgelegt und studierte Sozialarbeit an der Evangelischen Fachhochschule Ludwigshafen. Seit 1988 arbeitet sie für die Caritas der Diözese Speyer, zunächst in der Sozialberatung für Aussiedler-Familien, dann als Leiterin einer Einrichtung der Aussiedlerbetreuung. Später übernahm sie Leitungsaufgaben unter anderem in den Bereichen der Kinder- und Jugendhilfe, Erzieherische Hilfen und psychosoziale Beratung sowie spitzenverbandliche Vertretung für die Kinder- und Jugendhilfe. Seit 2015 war sie Leiterin der damals neu geschaffenen Abteilung Soziales.