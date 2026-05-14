Der Caritasverband für die Diözese Speyer sammelt von 27. Mai bis 6. Juni Spenden für die Sucht-Selbsthilfegruppen des Kreuzbundes. Dabei handelt es sich um einen katholischen Fachverband des Deutschen Caritasverbandes. Der Kreuzbund Speyer biete in der gesamten Diözese 25 Selbsthilfegruppen an, die sich regelmäßig treffen. Insgesamt nähmen rund 200 Menschen diese Angebote wahr. Sie richten sich an Menschen, die ein Suchtproblem haben oder suchtgefährdet sind. Auch Angehörige seien eine Zielgruppe. Wer nach Alkoholkonsum seine Fahrerlaubnis verloren hat, finde ebenfalls Unterstützung. „Der gemeinnützige, eingetragene Verein finanziert sich aus Eigenmitteln durch Mitgliedsbeiträge, Spenden und zweckgebundenen Drittmitteln öffentlicher und kirchlicher Stellen“, teilt der Speyerer Caritasverband mit.

Zur Sache

Spendenkonto

Liga-Bank Regensburg

IBAN: DE38 7509 0300 7000 0508 06

BIC: GENODEF1M05

Stichwort: Sommersammlung Suchtselbsthilfe