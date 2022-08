Das Bistum Speyer sucht aktuell einen Nachfolger oder eine Nachfolgerin für Karl-Ludwig Hundemer, Domkapitular und Vorsitzender des Caritasverbands für die Diözese Speyer. Wie die Pressestelle auf Anfrage mitteilt, ist der gebürtige Weyherer in diesem Jahr 70 Jahre alt geworden und wird Ende des Jahres in Ruhestand gehen. Zum 1. Oktober soll deshalb – so die Stellenausschreibung – ein Nachfolger oder eine Nachfolgerin beginnen. An der Speyerer Nikolaus-von-Weis-Straße, dem Hauptsitz der Caritas, sei man schon ganz gespannt auf den Nachfolger und freue sich auf viele gute Bewerbungen. Ob es bereits erste Kandidaten gibt, blieb unbeantwortet. Die Bewerbungsfrist läuft noch bis 31. August. Zu den Aufgaben des Diözesan-Caritasdirektors gehören laut Ausschreibung unter anderem die strategische Weiterentwicklung des Verbands, die Kommunikationsarbeit sowie die Interessensvertretung des Verbands auf Diözesan-, Landes- und Bundesebene. Als Dachverband der katholischen Wohlfahrtspflege im Bistum Speyer ist die Caritas für 20 Trägerorganisationen und rund 17.000 hauptamtlich Mitarbeitende verantwortlich.

Weiterer Caritasdirektor mit Zuständigkeit für den wirtschaftlichen Bereich ist und bleibt Vincenz du Bellier. Den jeweiligen Vorsitzenden beruft der Bischof aus Reihen der Direktoren.