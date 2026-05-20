Der Diözesanverband der Caritas hat in Speyer den langjährigen Vorstandsreferenten Michael Gerst nach 37 Jahren Caritasarbeit in den Ruhestand verabschiedet. „Da geht ein Caritas-Urgestein. Ein Allrounder. Der Mann für alle Fragen“, mit diesen Worten würdigte die Caritasdirektorin Barbara Aßmann den aus Landau stammenden Gerst. Rund 60 Weggefährtinnen und Weggefährten waren gekommen, um sich von Gerst zu verabschieden. Dieser hatte als Referent für den Zivildienst bei dem Speyerer Sozialverband begonnen.